Cesc Fabregas veut aller un jour en Premier League

Actuel cinquième de Serie A avec Côme, Cesc Fabregas connaît une première expérience d’entraîneur de qualité. L’ancien milieu de terrain espagnol qui avait maintenu le club lombard l’an dernier est en passe d’obtenir une qualification européenne et peut même encore rêver de Ligue des Champions. Ancien joueur d’Arsenal (2003-2011) et Chelsea (2014-2019), il se verrait bien retourner en Angleterre durant sa carrière d’entraîneur.

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«La Premier League est le meilleur championnat du monde. J’en ai toujours été absolument convaincu. Je l’ai ressenti en tant que joueur, je le ressens en tant qu’entraîneur, en tant que supporter. Mais Mourinho m’a dit un jour, alors que j’étais à Chelsea : "J’ai encore 30 ans devant moi." Je pourrais donc rester ici (à Côme ndlr) pendant 10 ans, et accéder à la Premier League dans 12 ou 15 ans», a-t-il confié dans un entretien pour The Telegraph.