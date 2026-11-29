Métamorphosé en novembre après un mois d’octobre inquiétant, Le Mans a frappé un nouveau grand coup samedi lors de la 12e journée de Ligue 1 en faisant tomber le LOSC (2-1), pourtant récent tombeur du Bayern Munich en Ligue des Champions. Déjà auteurs d’un nul face à l’AS Monaco (1-1) et d’un succès renversant sur la pelouse de l’OM (3-2), les promus grimpent à la 13e place avec trois points d’avance sur la zone rouge. Porté par cette dynamique euphorique au stade Marie-Marvingt, l’entraîneur manceau Patrick Videira a célébré la victoire directement en tribune au milieu de ses supporters, avant d’accorder un jour de repos supplémentaire à son groupe dans le vestiaire, selon les informations de RMC Sport.

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Malgré cette communion festive, le technicien de 49 ans a rapidement tempéré l’enthousiasme général à froid, appelant ses joueurs à la vigilance avant le déplacement de samedi sur la pelouse du Paris FC : « on n’était pas les plus mauvais du monde il y a trois semaines, mais on n’est pas les meilleurs du monde aujourd’hui. Je pense qu’on progresse. Derrière les louanges, si vous arrêtez d’avoir beaucoup d’humilité, de travailler, de transpirer, de continuer à vouloir améliorer notre qualité technique, vous savez très bien ce qui va arriver. » Lucide face aux exigences de l’élite, l’ancien coach de l’AS Furiani a déjà fixé le cap pour la reprise : « c’est important de rester les pieds bien sur terre. Dès mardi, (je vais) leur tirer les oreilles parce qu’il y a encore un gros cador du championnat qui nous attend samedi. »