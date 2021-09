League Cup : Manchester United piégé face à West Ham, Lacazette et Arsenal reprennent confiance

Les derniers matchs des seizièmes de finale de la Coupe de la Ligue se sont disputés ce mercredi. L'affiche de la soirée opposait Manchester United à West Ham à Old Tafford, qui s'étaient déjà affrontés en Premier League le week-end dernier. Les Hammers ont surpris les Red Devils grâce à un but du pied gauche tôt dans le match du milieu offensif argentin Manuel Lanzini (9e) face à une équipe remaniée d'Ole Gunnar Solskjaer, qui s'est privé de ses cadres. Face à Wimbledon (D3 anglaise), Arsenal récupère un peu de confiance avec un succès à domicile (3-0), grâce à un Alexandre Lacazette en forme, auteur d'un but (11e) et une passe décisive pour Emile Smith Rowe (77e).

La suite après cette publicité

Dans une rencontre à rebondissements, Tottenham aurait pu s'imposer sur la pelouse de Wolverhampton grâce aux buts du Français Tanguy Ndombele (0-1, 14e) et du capitaine Harry Kane (0-2, 23e), mais Leander Dendoncker (1-2, 38e) et Daniel Podence (2-2, 58e) remettent les deux équipes à égalité, synonyme de tirs au but, que remportent les Spurs de Nuno Espirito Santo face à son ancien club (2-3 aux t.a.b.). Enfin, dans l'autre affiche finie sur une séance de pénalties, Chelsea a été tenu en échec à domicile par Aston Villa. Si Timo Werner a ouvert le score au retour des vestiaires (54e), Cameron Archer permet au club de Birmingham de continuer à y croire (64e). Une séance de tirs au but remportée par les Blues, grâce aux tentatives ratées d'Ashley Young et Marvelous Makamba côté Villains (4-3 aux t.a.b.).

Les résultats de la soirée