Liverpool a 8 pistes pour révolutionner son milieu

Lancées dans un shopping estival XXL, les écuries saoudiennes ont décidé de faire une razzia dans le rayon Liverpool. En effet, elles se sont arrachées plusieurs joueurs de l’équipe anglaise. En fin de contrat, Roberto Firmino a été recruté par Al-Ahli. Plusieurs de ses anciens coéquipiers vont aussi poser prochainement leurs valises en Arabie saoudite. Jordan Henderson devrait être le prochain.

Deux départs inattendus

Le milieu britannique va signer en faveur d’Al Ettifaq, où il touchera un juteux salaire et évoluera sous les ordres de Steven Gerrard. Malgré les tentatives de Jürgen Klopp, il va donc quitter le club de la Mersey. Même chose a priori pour Fabinho. Le Brésilien, lui, est attendu du côté d’Al-Ittihad, qui va débourser environ 45 millions d’euros. Deux départs de taille pour les pensionnaires d’Anfield Road. D’autant qu’ils n’étaient pas du tout prévus.

En effet, le club anglais s’était préparé à trois départs cet été, à savoir ceux de James Milner, Naby Keita et Alex Oxlade-Chamberlain, en fin de contrat. Pour compenser ces pertes et préparer l’avenir, Alexis Mac Allister et Dominik Szoboszlai ont été recrutés. Deux éléments qui ont coûté en tout 95 M£, soit environ 110 millions d’euros. Liverpool avait prévu de prendre éventuellement un troisième milieu.

Plusieurs noms pour renforcer l’entrejeu

Mais avec les pertes de Fabinho et Henderson, en recruter deux est une option qui prend du poids, selon le Daily Mail. Le média anglais explique d’ailleurs que l’écurie anglaise a déjà plusieurs noms en tête pour combler le vide laissé par les deux tauliers. Ainsi, Roméo Lavia (Southampton) plaît en interne. Son prix est de 57,8 M€. Pour s’offrir Cheick Doucouré (Crystal Palace), il faudra débourser bien plus, à savoir 80 M€ !

D’autres joueurs comme Sofyan Amrabat (Fiorentina), Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Khéphren Thuram (Nice) ou João Palhinha (Fulham) sont aussi sur la short-list. Des profils polyvalents comme ceux de Ryan Gravenberch (Bayern Munich) ou Kalvin Phillips (Manchester City), qui ont eu du mal l’an dernier, sont aussi appréciés. Après s’être fait dépouiller, Liverpool, qui est aussi ouvert à une vente de Thiago Alcantara, va passer à l’attaque.