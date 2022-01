OM : Équipe de France, son nouveau poste, Valentin Rongier se dévoile

La suite après cette publicité

S'il est un joueur qui a le plus progressé cette saison à l'Olympique de Marseille sous les ordres de Jorge Sampaoli, c'est bien Valentin Rongier. L'ex-Canari, milieu de terrain de formation est devenu une sorte de latéral droit hybride. Défenseur en phase défensive et repositionné au milieu de terrain quand l'OM a le ballon. Le milieu de terrain était en conférence de presse ce jeudi et a dit beaucoup de choses à ce sujet.

« Comment je m'y suis fait ? Tout simplement en jouant, en découvrant ce poste. Au début c'était compliqué, ce n'est pas un poste habituel, en prenant exemple, je ne retrouvai pas de joueurs qui jouaient comme ça. Avec l'expérience j'avais plus de repères, j'échange beaucoup avec le staff pour savoir ce qu'ils attendent. Il n'y a aucun match qui se ressemble. J'essaye de m'adapter à l'adversaire, je serai toujours latéral en phase défensive, mais cela va varier offensivement, c'est intéressant dans mon poste », a-t-il commencé par développer.

Pas d'Équipe de France au programme

Jusqu'au point de viser l'équipe de France au poste de latéral, poste moins pourvu que ceux au milieu de terrain ? « Non, franchement, je ne suis pas latéral droit, je n'ai pas été formé. Je n'ai pas les qualités athlétiques d'un latéral moderne surtout pour l'Équipe de France, où le latéral prend le couloir. J'essayer d'être sur la même ligne que Bouba ou Pape, si le coach vient me voir et me dit de prendre plus le couloir je vais essayer », avoue Rongier humblement.

Mais il a surtout expliqué pourquoi ce poste était important : « de mon point de vue, c'est aussi pour déstabiliser les adversaires, selon mon positionnement, mes coéquipiers se déplacent différemment. Même s'ils nous observent, ils ne savent pas qui doit prendre qui et cela fait aussi notre force », un poste capital donc, qu'il a partagé en début de saison avec Boubacar Kamara.

La réussite de Jorge Sampaoli

Une belle réussite pour Jorge Sampaoli, mais le milieu de terrain de formation est bien aidé par ses coéquipiers et son travail quotidien : « je ne bosse pas individuellement, on bosse la ligne, la couverture. Vous connaissez la qualité de William Saliba, parfois il me couvre, cela fait seulement six mois que j'ai ce poste. S'il y a un un contre un, je vais défendre du mieux possible et voilà. Ça ne m'arrive pas d'oublier. J'estime être suffisamment concentré et c'est devenu automatique, je travaille cela à l'entraînement, je suis conditionné pour cela et je me suis adapté ».

Même s'il avoue que son poste préféré reste le milieu de terrain, parce qu'il aime « faire le lien entre la défense et l'attaque en se positionnant entre les lignes » et qu'il apprécie « faire des efforts pour récupérer les ballons », Valentin Rongier ne rechigne pas à la tâche, comme à son habitude. C'est grâce à cela, et au fait qu'il soit débarrassé de ses pépins physiques que le milieu de terrain se révèle vraiment cette année.