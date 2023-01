L’AJ Auxerre a trouvé le remplaçant de Benoît Costil

Alors que Benoît Costil semble vers un départ au LOSC cet hiver, l’AJ Auxerre a trouvé son successeur du côté de la Serie A. En effet, le club bourguignon a annoncé l’arrivée du gardien de but roumain Ionut Radu en provenance de l’Inter Milan. Le portier de 25 ans, formé chez les Nerazzurri, s’engage en prêt sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison.

«Né en 1997 à Bucarest en Roumanie, Andrei Ionut Radu est très vite considéré comme un espoir à son poste. Il signe à l’Inter Milan à l’âge de 16 ans et fait ses premiers matchs avec l’équipe professionnelle trois ans plus tard. International roumain chez les jeunes où il accède notamment à la demi-finale de l’Euro Espoir en 2019, il poursuit sa progression et compte actuellement deux sélections avec l’équipe nationale. Fort de ses expériences en prêts en Italie, le dernier à Cremonese depuis le début de la saison, le gardien d’1m88 rejoint donc l’AJA pour les 6 prochains mois.», peut-on lire dans le communiqué de l’AJA, avant-dernier de Ligue 1 après 19 journées.

