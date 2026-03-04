Un célèbre journaliste espagnol dézingue Kylian Mbappé

Tout le monde n’a pas digéré le crochet parisien de Kylian Mbappé du côté de Madrid. Rentré en France lundi pour faire observer sa blessure au genou, l’attaquant des Bleus n’a pas pu assister à la rencontre de ses coéquipiers face à Getafe le soir-même (défaite 1-0). Manu Carreño, journaliste emblématique de la Cadena Ser, a pointé du doigt le comportement du buteur madrilène, qui aurait dû rentrer selon lui.

«Une chose est ce que tu es, une autre ce que tu parais. Si tu es blessé, la norme est que tu sois au match. Prendre un verre à Paris pendant que ton équipe joue un match… C’est une question d’implication, d’image. Celui qui prétend être le leader d’un projet sportif, je ne sais pas si la meilleure image est d’être là dehors en train de faire la fête, même si tu es blessé et que tu ne peux pas jouer.»