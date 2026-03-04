Menu Rechercher
Commenter 40
Liga

Un célèbre journaliste espagnol dézingue Kylian Mbappé

Par Jordan Pardon
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp

Tout le monde n’a pas digéré le crochet parisien de Kylian Mbappé du côté de Madrid. Rentré en France lundi pour faire observer sa blessure au genou, l’attaquant des Bleus n’a pas pu assister à la rencontre de ses coéquipiers face à Getafe le soir-même (défaite 1-0). Manu Carreño, journaliste emblématique de la Cadena Ser, a pointé du doigt le comportement du buteur madrilène, qui aurait dû rentrer selon lui.

La suite après cette publicité

«Une chose est ce que tu es, une autre ce que tu parais. Si tu es blessé, la norme est que tu sois au match. Prendre un verre à Paris pendant que ton équipe joue un match… C’est une question d’implication, d’image. Celui qui prétend être le leader d’un projet sportif, je ne sais pas si la meilleure image est d’être là dehors en train de faire la fête, même si tu es blessé et que tu ne peux pas jouer.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (40)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier