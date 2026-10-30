Lille - Lens : les compositions officielles

C’est l’heure du derby du Nord. Dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1, Lille reçoit son voisin lensois ce vendredi soir (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h05). Le Racing a une belle occasion de doubler son rival pour monter provisoirement sur le podium.

La suite après cette publicité

Ancelotti opère un seul changement dans son onze par rapport à son dernier match avec Nianzou, suspendu et remplacé par Goffi en défense où figurera également Ngoy, Alexsandro et Perraud. L’entrejeu reste formé par Mukau, Bentaleb et André, tandis que Mbappé et Diaoune seront sur les côtés de l’attaque, où Haraldsson est placé en pointe. En face, Lens s’articule en 3-4-3 avec toujours Aguilar, Baidoo et Todibo en protection de Risser. Abdulhamid occupe le poste de piston droit, avec Udol de l’autre côté pour encadrer Haidara et Cuisance. Devant, Hazard retrouve une place de titulaire sur la gauche pour épauler Thauvin et Sotoca.

Les compositions :

Lille (4-3-3) :

Lens (3-4-3) :