Le FC Barcelone commence à en avoir marre de l'agent d'Ousmane Dembélé

« Dembélé, à sa position, avec du travail, il peut être le meilleur du monde. Je n'ai aucun doute sur ses capacités, il va être un crack mondial. Tout va dépendre de sa mentalité, il faut aussi prendre soin de lui, on doit l'aider, mais il n'y a aucun doute, sa prolongation est une priorité pour nous c'est clair. » À l’occasion de sa présentation officielle en tant que nouveau coach du FC Barcelone, Xavi avait signé une belle déclaration d’amour à Ousmane Dembélé.

Pour rappel, le nouvel homme fort des Blaugranas mise beaucoup sur ses ailiers (il en veut un de plus d’ailleurs au mercato) et il n’a pas tardé à tout faire pour que le champion du monde français se sente tenu en haute estime. Un discours loin d’être innocent non plus, car le contrat de Dembélé court jusqu’en juin prochain et le Barça fait tout pour le prolonger.

Le 21 novembre dernier, le directeur du football du FC Barcelone Mateu Alemany s’était d’ailleurs déclaré très optimiste dans ce dossier. « Nous parlons avec Ousmane depuis des mois, ils savent ce que nous pensons. Son désir est de continuer au Barça, ses agents aussi et ils gardent un œil sur le projet. Je sais qu'il est heureux de l'arrivée de Xavi, je suis surtout optimiste pour Dembélé et j'espère qu'il continuera. »

Le Barça doute

Aujourd’hui, changement de ton. Selon Mundo Deportivo, les doutes autour du Français regagnent du terrain. Dembélé s’est à nouveau distingué avec des retards à l’entraînement, mais ce n’est pas ça qui inquiète le Barça. En clair, c’est l’attitude de son agent qui dérange. Ce dernier est accusé de trouver à chaque fois une excuse pour ne pas prolonger le bail de son protégé.

Chez les Culés, on est convaincu que le joueur aimerait poursuivre l’aventure catalane sur la durée, mais que son représentant imagine surtout le jackpot qu’il va toucher grâce à la signature de Dembélé dans un nouveau grand club, libre de tout contrat. Un salaire fortement revu à la hausse et une prime à la signature XXL : il est évident que l’agent du Français a beaucoup à y gagner financièrement.

