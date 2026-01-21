Algérie : quatre binationaux dans le viseur pour la prochaine liste

L’Algérie, éliminée en quart de finale de la CAN 2025 par le Nigeria, commence à préparer l’avenir en vue du rassemblement de mars. Le sélectionneur Vladimir Petkovic pourrait intégrer de nouveaux binationaux pour renforcer et diversifier son effectif. Parmi les profils régulièrement évoqués, le milieu offensif lillois Ethan Mbappé, attire particulièrement l’attention grâce à sa technique et sa percussion, malgré un temps de jeu encore limité en Ligue 1 (3 buts et 1 passe décisive cette saison). Autre dossier symbolique, Elyaz Zidane, défenseur central de 20 ans et dernier fils de Zinedine Zidane, évolue en réserve du Real Betis et représente un pari tourné vers l’avenir, avec la possibilité de rejoindre son frère Luca déjà intégré à la sélection algérienne.

Pour équilibrer cette dynamique de jeunesse, la Fédération algérienne pourrait aussi compter sur des éléments plus expérimentés comme Maxime Lopez, capitaine du Paris FC et âgé de 28 ans, dont le leadership apporterait grandement. Enfin, Fynn Schenten, jeune attaquant de 18 ans récemment promu en Bundesliga avec le FC Cologne, incarne le pari sur l’avenir et la volonté de Petkovic d’anticiper le renouvellement du groupe. Selon Winwin, ces quatre profils pourraient poser les bases d’un nouveau cycle pour l’Algérie en vue de la Coupe du Monde 2026.