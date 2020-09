OL : Rudi Garcia et les deux pénalties oubliés

Vendredi soir, l'OL et Nîmes se sont neutralisés (0-0). Rudi Garcia n'a pas manqué d'expliquer que son équipe avait manqué d'efficacité et de réussite offensivement. Le technicien lyonnais a aussi précisé que ses troupes auraient pu obtenir deux pénalties, envoyant une petite pique au passage à l'arbitrage tout en précisant qu'il ne fallait pas compter sur cela pour gagner.

«Si on avait converti nos occasions, on n'aurait pas eu cette discussion (...) Les solutions, les frappes hors surface, ou alors, écarter et faire de bons centres. Ou bien obtenir deux pénalties, on en a obtenu deux ce soir (hier) mais ils n'ont pas été sifflés », a-t-il lâché en conférence de presse.