Liga : bagarre et polémique après la victoire de Valence contre Levante

Levante 0-2 Valence

La fin du derby entre Levante et Valence (0-2) a dégénéré après le coup de sifflet final, malgré une victoire précieuse des visiteurs dans la course au maintien. Décisif en sortie de banc, Umar Sadiq a contribué au succès valencien dans un match tendu, où l’atmosphère était déjà électrique avant les incidents. Alors que Levante s’enfonce au classement, la tension est montée d’un cran en toute fin de rencontre.

Au cœur de la polémique, le défenseur Eray Cömert, auteur d’une célébration jugée provocatrice en accrochant un maillot de Valence à un poteau de corner, déclenchant une bagarre générale et des jets de bouteilles depuis les tribunes. Plusieurs acteurs, dont des joueurs et le staff de Levante, ont dénoncé un geste irrespectueux, même si le Suisse aurait ensuite reconnu son erreur et présenté ses excuses d’après Sport.

