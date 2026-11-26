Wesley Fofana s’est attiré les foudres des supporters de Chelsea ces derniers jours. Dans une longue interview accordée à Zack Nani, le défenseur français a notamment révélé avoir envisagé de mettre un terme à sa carrière en raison de ses nombreuses blessures, avant que ses agents ne le convainquent de poursuivre, notamment en raison de son contrat lucratif avec les Blues. L’ancien Stéphanois est également revenu, sur le ton de la plaisanterie, sur son tir au but décisif manqué face à Liverpool en Carabao Cup, alors qu’il avait déjà concédé un penalty pour une main durant le temps réglementaire. Une légèreté qui n’a pas du tout été appréciée par les fans londoniens.

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Face à la polémique suscitée par cette interview, Xabi Alonso a décidé de prendre les choses en main. L’entraîneur de Chelsea a confirmé avoir eu une discussion avec son défenseur, qui a reconnu son erreur et présenté ses excuses. « Nous avons abordé le sujet avec lui. Il a présenté ses excuses et sait que le moment choisi ainsi que le contenu de ses propos n’étaient pas appropriés. Il nous a assuré que cela ne se reproduirait plus. L’affaire est désormais close », a ainsi déclaré le technicien espagnol, désireux de tourner la page après cet épisode.