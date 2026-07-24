L’ASSE presque d’accord avec l’Aris Limassol pour Nadé

Ancien parmi les anciens, Mickaël Nadé pourrait bien quitter l’AS Saint-Etienne cet été. Selon nos informations, l’Aris Limassol a fait une offre intéressante et est proche d’un accord avec les dirigeants stéphanois.

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Écarté du groupe pour le match amical disputé à Glasgow il y a deux jours, sous contrat jusqu’en 2028, le défenseur central âgé de 27 ans pourrait donc bien vivre ses derniers moments en Vert. Il doit cependant encore donner son accord pour ce transfert, alors qu’il est entré dans le "loft" stéphanois.