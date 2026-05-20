Marcos Llorente snobe Kylian Mbappé et Lamine Yamal

Invité dans l’émission El Hormiguero, Marcos Llorente a fait le point sur la saison de l’Atlético de Madrid. Éliminé par Arsenal en Ligue des Champions, défait en finale de Coupe du Roi contre la Real Sociedad et derrière ses grands rivaux en Liga, le club de Diego Simeone a vécu une saison frustrante. Cependant, d’après l’Espagnol de 31 ans, atteindre la dernière marche en C1 est un défi de taille. « C’est compliqué d’atteindre une finale de la Ligue des Champions ou de la gagner. Plus vous avancez au prochain tour, plus vous apprenez », a indiqué le milieu de terrain au présentateur, Pablo Motos.

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Puis, vers la fin de l’émission, l’humour s’est emparé de la salle. Le Rojiblanco a dû répondre à une question concernant Kylian Mbappé et Lamine Yamal. « Si le président Enrique Cerezo te laissait le choix d’en signer un des deux au club, tu choisirais lequel ? » Llorente, sans faire de détours, a clairement fait savoir à ses supporters qu’il ne prendrait ni le Merengue, ni le Blaugrana avec un «aucun» radical, en réponse à la question.