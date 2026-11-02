Jules Koundé "recadre" certains supporters français

Jules Koundé (27 ans) n’est pas ce que l’on peut appeler un joueur clivant. Le défenseur du FC Barcelone n’hésite pas à afficher ses opinions quand il en a envie, ce que beaucoup d’observateurs apprécient en général. Mais dernièrement, le joueur a dû faire face à certains fans lui reprochant de communiquer en anglais sur ses réseaux sociaux comme Snapchat. « Arrête de nous faire l’anglophone », lui a d’ailleurs envoyé un supporter. Un message auquel il a répondu.

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« Je reçois souvent ce genre de message donc je vais y répondre. En tant que Français ou francophone, il serait bien d’arrêter de se sentir offensé ou complexé par les personnes qui parlent anglais. C’est la langue la plus parlée au monde et c’est une des langues dominantes de plein d’industries comme le cinéma, la musique, les affaires, etc. Ce sont des industries qui me plaisent et m’influencent donc j’ai fait l’effort de l’apprendre et j’aime la parler. Donc je vais continuer d’alterner entre le français, l’anglais et même l’espagnol tiens. Va falloir vous y faire. » C’est dit.