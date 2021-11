Affaire Hamraoui-Diallo : climat délétère au PSG !

La suite après cette publicité

Le monde du football féminin n’est pas vraiment habitué à faire parler de lui de cette manière. Hier, le monde du football en général a été stupéfait en apprenant l’agression violente dont a été victime la milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Kheira Hamraoui, le 4 novembre dernier au sortir d’un dîner organisé par le club. Et le choc a été encore plus grand en apprenant que sa coéquipière Aminata Diallo, qui était avec Hamraoui au moment des faits, avait été interpellée par la police et placée en garde à vue.

Depuis, de nouvelles informations ont fuité sur ce dossier. Diallo nie être impliquée dans l’affaire, mais la police la retient toujours dans ses locaux. Quant au PSG, s’il a rapidement communiqué hier matin, le club de la capitale est sous le choc. Habitués à faire les gros titres parfois à cause de dérapages de certaines de ses stars, les Rouge-et-Bleu ne s’attendaient sûrement pas à voir leur section féminine être au coeur d’un tel scandale.

Suspicions en interne

Dans son édition du jour, L’Équipe nous apprend que l’ambiance au sein du club est d’ailleurs rapidement devenue pesante. En effet, depuis cette soirée du 4 novembre, un vent de suspicion souffle fort sur le groupe. En clair, beaucoup soupçonnaient déjà un membre du groupe d’être lié de près ou de loin à ces événements. La raison ? Peu de monde connaissait l’adresse du logement d’Hamraoui (où l’attendaient ses agresseurs). Une thèse renforcée également par l’absence de vol pendant l’agression.

L’ambiance serait ensuite devenue plus électrique puisque plusieurs membres du club se sont sentis accusés selon le quotidien. Un fait qui s’expliquerait par les tensions provoquées par le retour au club d’Hamraoui, l’ancienne joueuse du Barça ayant plusieurs différends avec certaines coéquipières. En attendant d’en savoir davantage sur les suites de l’enquête, le coach Didier Ollé-Nicolle va devoir trouver les bons leviers pour garder une équipe mobilisée, car Paris affrontera l’OL dimanche prochain.