Bournemouth a fait son choix pour Eli Junior Kroupi

Dans le football, tout peut aller très vite. Eli Junior Kroupi en est la preuve. A Lorient l’an dernier, le jeune homme a tapé dans l’œil de l’Olympique Lyonnais qui avait pratiquement bouclé tout le dossier et trouvé un accord. Mais à la suite de contre-temps liés notamment aux soucis avec la DNCG, les Gones ont été doublés ensuite par Bournemouth. Les Cherries, qui ont déboursé 13 M€, se frottent les mains aujourd’hui car Kroupi vaut très cher.

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Selon le Daily Mail, le club anglais aurait fixé son prix à 92 M€. Mais récemment, un dirigeant de Bournemouth a assuré qu’il ne partirait pas cet été même pour 100 M€. Une tendance qui se confirme. Ce jeudi, le Telegraph révèle que le Frenchy figure sur la liste des 5 plus grands clubs d’Europe. Marco Rose, le nouveau coach, compte sur lui pour continuer l’an prochain d’autant que les Cherries joueront la Ligue Europa. Si un club veut Eli Junior Kroupi, il devra donc se montrer très convaincant car pour le moment la porte est fermée à triple tour.