Manchester United a de nouveau sondé le Real Madrid pour Aurélien Tchouameni

Déjà sondé l’hiver dernier et en début de mercato, Aurélien Tchouaméni semblait parti pour rester et même proche de prolonger à Madrid. Mais Manchester United a de nouveau pris des renseignements concernant la situation d’Aurélien Tchouameni selon The Sun. Le milieu français figure parmi les profils étudiés par les Red Devils, qui cherchent toujours un véritable spécialiste du poste de sentinelle après le départ de Casemiro. En parallèle, les Red Devils courtisent également Manu Koné.

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Le profil de Tchouaméni correspond néanmoins aux critères fixés par Manchester United : un joueur encore jeune, capable d’occuper un rôle défensif au milieu et d’apporter un équilibre à l’équipe. Contrairement aux récentes arrivées d’Andrey Santos et Youri Tielemans, davantage offensive, l’international français est considéré comme un numéro 6 de métier. Toutefois, José Mourinho compte bel et bien sur le Français pour l’exercice 2026-2027.