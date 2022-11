Coupe du monde 2022 : le Ghana annonce ses 26 joueurs

Faisant partie des derniers pays à ne pas avoir dévoilé sa liste pour la Coupe du monde 2022, le Ghana qui a été placé dans le groupe H avec la Corée du Sud, le Portugal et l'Uruguay. Pour cette compétition, les Black Stars ont dévoilé leur groupe et on retrouve 5 joueurs de Ligue 1. Il y a le Rennais Kamaldeen Sulemana, le Lensois Salis Abdul Samed, le Strasbourgeois Alexander Djiku, l'Auxerrois Gidéon Mensah et le Clermontois Alidu Seidu.

La suite après cette publicité

Les frères Ayew André et Jordan sont bien présents comme d'autres cadres tels que Thomas Partey (Arsenal), Inaki Williams (Bilbao) ou encore Mohammed Kudus (Ajax Amsterdam). Parmi les principaux absents on compte Kasim Adam (Bâle), Idrissu Baba (Majorque), Mubarak Wakaso (Eupen), Majeed Ashimeru (Anderlecht), Jeffrey Schlupp (Crystal Palace) ou encore Felix Afena-Gyan (Cremonese. Les Ghanéens débuteront la compétition contre le Portugal, le jeudi 24 novembre.

Les 26 joueurs du Ghana

Gardiens : Manaf Nurudeen (Eupen), Danlad Ibrahim (Asante Kotoko) et Lawrence Ati Zigi (St Gall)

Défenseurs : Denis Odoi (Bruges), Tariq Lamptey (Brighton), Alidu Seidu (Clermont), Daniel Amartey (Leicester), Joseph Aidoo (Celta de Vigo), Alexander Djiku (Strasbourg), Mohammed Salisu (Southampton), Abdul-Rahman Baba (Reading) et Gidéon Mensah (Auxerre)

Milieux : André Ayew (Al Sadd), Thomas Partey (Arsenal), Elisha Owusu (La Gantoise), Salis Abdul Samed (Lens), Mohammed Kudus (Ajax Amsterdam) et Daniel Kofi Kyereh (Fribourg)

Attaquants : Daniel Barnieh Afriyie (Hearts of Oak), Kamal Sowah (Bruges), Issahaku Abdul Fatawu (Sporting CP), Osman Bukari (Etoile Rouge de Belgrade), Inaki Williams (Athletic Club), Antoine Semenyo (Bristol), Jordan Ayew (Crystal Palace) et Kamaldeen Sulemana (Rennes)