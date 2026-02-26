Menu Rechercher
Jérémy Mathieu raconte sa reconversion en tant que vendeur chez Intersport

Par Josué Cassé
1 min.
Jérémy Mathieu durant son passage au FC Barcelone @Maxppp

Interrogé sur sur beIN Sports, ce jeudi, dans l’émission Safe Play, Jérémy Mathieu est revenu sur son improbable reconversion. Après avoir porté le maillot de Valence mais surtout celui du FC Barcelone, le gaucher aux cinq sélections avec l’équipe de France se retrouve aujourd’hui vendeur dans un magasin Intersport près d’Aix-en-Provence. «J’ai essayé de rester dans le foot, comme tout le monde», a tout d’abord confié l’intéressé.

«Je ne peux pas en parler. S‘il y a Intersport c’est parce qu’il se passe un truc qui fait que j’ai pas mal de soucis. Je peux juste dire que je suis en procès», a par ailleurs confié Mathieu, victime d’une dépression post-carrière et aidé par ses retrouvailles avec Loïc Loval-Landré, un ancien partenaire du centre de formation de Sochaux. «Je ne le ferai pas éternellement. C’était pour avoir une vie sociale», ajoute enfin celui qui sillonne aujourd’hui les rayons d’Intersport.

Pub. le - MAJ le
