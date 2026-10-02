La fédération portugaise s’active pour faire revenir Cristiano Ronaldo !

Il n’était pas 21h avant-hier, quand Cristiano Ronaldo a confirmé son départ de la sélection portugaise via un message posté sur Instagram. « Après la conférence de presse de l’entraîneur de l’équipe nationale, et suite à une conversation avec le président de la Fédération Portugaise de Football, j’ai décidé de quitter le camp d’entraînement. En temps voulu, je dirai la vérité à tous les Portugais sur les raisons qui m’ont motivé à quitter l’équipe nationale, à laquelle je me suis toujours consacré. C’est le moment de souhaiter bonne chance au Portugal et à tous mes coéquipiers, sans exception. »

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Depuis, c’est le branle-bas de combat au sein de la sélection lusitanienne. En coulisses, l’affaire est remontée jusqu’au Premier ministre qui n’a pas hésité à prendre son téléphone pour tenter de limiter la casse. En vain. Sur le terrain, le numéro 7 a été immédiatement réattribué (à Rafael Leão) et la bande de Jorge Jesus a su l’emporter de fort belle manière au Danemark (4-2) malgré un contexte pesant. Enfin, le sélectionneur lusitanien a promis de faire toute la lumière sur le cas CR7 après le match de dimanche prochain contre la Norvège. De son côté, la fédération portugaise (FPF) s’active comme jamais pour tenter de réparer les pots cassés. Jusqu’à présent, la FPF s’est contentée de publier des communiqués très brefs pour justifier les absences de Ronaldo à l’entraînement et son départ de la sélection. Sans oublier l’instruction de ne pas parler du cas CR7 donnée aux joueurs de la Seleção das Quinas à l’issue du match au Danemark.

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Ça va bouger la semaine prochaine

Embarquée dans une tornade médiatique sans précédent, la FPF a dû s’activer en urgence dès ce matin. Pas pour appeler Cristiano Ronaldo, mais pour faire enlever au plus vite trois énormes affiches publicitaires à la gloire de CR7 collées sur trois endroits stratégiques différents. Deux sont positionnés dans l’axe qui relie l’aéroport de Lisbonne au quartier de Benfica et le dernier est situé juste à côté du bâtiment de la fédération à Oeiras. « Merci, Cristiano Ronaldo, pour tout ce que tu as fait pour le Portugal, merci capitaine ! Jorge Jesus n’a pas été à la hauteur : manque de sensibilité dans la gestion de l’atout CR7, mauvaise gestion d’un capitaine et ego démesuré », pouvait-on lire sur ces affiches rapidement retirées selon A Bola. Les supporters de Ronaldo sont nombreux à avoir témoigné leur mécontentement, mais la FPF n’a pas besoin de ça pour s’activer en coulisses.

(Crédit photo : A Bola)

Comme expliqué hier, elle doit faire face à des enjeux économiques bien plus importants qu’une bouderie de star. D’ailleurs, Marca confirme que la FPF ne veut absolument pas que l’histoire s’arrête de cette façon. Le journal espagnol assure que la fédération veut faire la paix avec Ronaldo. Pour ce faire, la FPF compte bouger la semaine prochaine, une fois les matches de Ligue des Nations passés, pour réunir tout ce petit monde (FPF, Ronaldo, Jesus) et trouver un terrain d’entente. « Les dirigeants espèrent que la situation se résoudra, que les relations redeviendront cordiales et saines et que la carrière de Cristiano en équipe nationale ne s’achèvera pas sur ces derniers événements. Au sein de la Fédération, on estime qu’il mérite une fin de carrière marquée par le respect et la dignité, à la hauteur de ce qu’il a démontré tout au long de sa carrière », écrit le journal. Alors que la presse portugaise annonçait que la décision de CR7 de ne plus revenir en sélection est définitive, la FPF parviendra-t-elle à le faire changer d’avis en vue du prochain rassemblement prévu au mois de novembre ? Pour rappel, le Portugal jouera ses deux derniers matches de Ligue des Nations face au Danemark (14 novembre) et au Pays de Galles (17 novembre).