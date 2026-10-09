Real Madrid : José Mourinho vole au secours de Vinicius Jr !

La situation de Vinicius Jr continue de faire énormément parler au Real Madrid. Loin de son meilleur niveau depuis plusieurs semaines, l’ailier brésilien peine à retrouver cette capacité à faire basculer les rencontres, qui avait fait de lui l’un des meilleurs joueurs du monde. Et forcément, ses prestations commencent à susciter des interrogations, notamment sur son statut de titulaire indiscutable. Interrogé sur la méritocratie à la veille du match contre Villarreal, José Mourinho a reconnu que certains joueurs pouvaient avoir besoin d’un traitement particulier pour retrouver leur niveau. «La méritocratie, oui, mais il faut aussi faire preuve d’ouverture, pas en fonction du nom du joueur, mais du moment qu’il traverse. Il faut savoir quelle est la meilleure manière d’aider un joueur. Quand certains ne sont pas bien, il existe différentes stratégies pour les faire progresser. L’une d’elles, c’est la méritocratie pure : si tu n’es pas bon, tu sors. Mais cela comporte des risques. Certains joueurs ont besoin de temps pour retrouver leur niveau habituel. Tu fais référence à Vinicius, je ne vais pas me cacher», a expliqué le technicien portugais.

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Et le Special One a surtout tenu à défendre son attaquant face aux critiques, en insistant sur son investissement quotidien et sa volonté de retrouver son meilleur football. «Ce qui me fait mal, ce qui me rend triste, c’est de comprendre à quel point il veut aller bien, redevenir celui qui gagne des matches et fait la différence. Ce qui me touche, c’est de voir sa souffrance, alors que c’est un garçon extraordinaire, à ma grande surprise, et qui travaille énormément pour revenir. Est-ce qu’il va jouer tous les matches jusqu’à retrouver son niveau ou est-ce qu’il arrivera un moment où nous mettrons en place un plan spécifique, en le laissant sur le banc ou en trouvant une autre solution ? Je ne touche pas aux vrais supporters du Real Madrid, je les respecte profondément. Mais cela me fait mal au cœur de voir qu’un garçon comme lui, qui n’est pas actuellement ce Vinicius d’un autre monde, ne reçoit pas l’aide qu’il mérite à cause de l’influence de beaucoup d’entre vous. Il mérite d’être soutenu. Il veut tellement redevenir ce Vinicius qui a donné tant de joie aux supporters madrilènes», a-t-il poursuivi. Un soutien fort de Mourinho, qui refuse donc de condamner son joueur pour sa mauvaise passe et préfère lui laisser le temps de retrouver ses sensations.