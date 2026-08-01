Le Havre : Mathieu Bodmer en remet une couche sur son départ

Après quatre ans passés au Havre en tant que directeur sportif, Mathieu Bodmer est devenu le nouveau directeur du football du SM Caen, cet été. Dans un entretien publié par L’Équipe ce samedi, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain est revenu sur son départ du HAC, expliquant notamment ne plus se reconnaître dans le projet du club normand. « Pourquoi être parti ? Des décisions étaient prises sans que j’en sois informé. Ça ne correspondait plus à mes valeurs, j’ai préféré tourner la page… »

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« Quand je veux recruter un jeune joueur, je lui présente un projet de carrière, à lui et à sa famille. Je leur demande de nous faire confiance alors que d’autres clubs leur proposent plus d’argent. Si, derrière mon dos, un autre joueur est recruté au même poste que lui et lui prend sa place, c’est moi qui passe pour un menteur. Mentir à des ados et à leurs familles, leur promettre un projet qu’on ne respectera pas, ce sont les trahir. Quand une situation se dégrade, je préfère partir plutôt que de faire des compromis qui ne me ressemblent pas », a expliqué le dirigeant de 46 ans, assurant après être en bons termes avec la plupart des membres du HAC, exceptés les actionnaires. Je suis resté en bons termes avec beaucoup de personnes. Le Havre est un grand club formateur, avec une histoire exceptionnelle. (…) J’avais d’autres idées, mais elles n’ont pas été suivies. Je suis têtu. J’ai un caractère qui n’est pas simple. Je m’énervais trop à la fin. »