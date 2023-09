Serie A : l’Inter Milan étrille la Fiorentina, Nemanja Radonjic sauve le Torino

Suite de la 3ème journée de Serie A ce dimanche en début de soirée. L’Inter Milan accueillait sur la pelouse du stade Giuseppe-Meazza la Fiorentina pour une affiche alléchante. En première période, l’attaquant français et recrue estivale des Nerazzurri, Marcus Thuram est parvenu à ouvrir le score (23e) pour s’offrir son premier but officiel sous le maillot de l’Inter. En seconde mi-temps, les joueurs de Simone Inzaghi ont déroulé avec un doublé de Lautaro Martinez (53e, 73e) et une réalisation de Hakan Çalhanoğlu (73e). Large victoire donc des Nerazzurri contre la Viola (4-0).

La suite après cette publicité

Dans l’autre rencontre de ce mini multiplex italien, le Torino peut remercier l’ancien joueur de l’OM, Nemanja Radonjic, auteur d’un superbe but en solo (90e+4), qui a permis à son équipe de venir à bout du Genoa (1-0). Après la trêve internationale, l’Inter Milan jouera à domicile contre son rival de l’AC Milan pour le Derby della Madonnina. La Fiorentina aura également un gros match contre l’Atalanta à Florence. Le Torino affrontera la Salernitana en Campanie, tandis que le promu du Genoa accueillera les tenants du titre du Napoli.