Super League : le Bayern Munich dit clairement non

Annoncé comme l'un des potentiels membres permanents de la Super League présentée ce dimanche, le Bayern Munich vient de prendre une position ferme et officielle. Le club bavarois a publié un communiqué officiel pour l'annoncer. «Nos membres et fans rejettent la Super League. C'est notre souhait en tant que FC Bayern et notre objectif que les clubs européens vivent cette merveilleuse et émouvante compétition qu'est la Ligue des Champions et la développent avec l'UEFA. Le FC Bayern dit non à la Super League», assure le président Herbert Hainer.

Même son de cloche pour le président du conseil d'administration Karl-Heinz Rummenigge. «Au nom du conseil d'administration, je peux déclarer expressément que le FC Bayern ne participera pas à la Super League. Le FC Bayern est solidaire de la Bundesliga. C'était et c'est toujours un grand plaisir pour nous de pouvoir jouer en tant que représentant allemand en Ligue des Champions. Nous nous souvenons tous encore avec tendresse de notre victoire en Ligue des Champions à Lisbonne en 2020, un moment si heureux est inoubliable. Pour le FC Bayern, la Ligue des Champions est la meilleure compétition de clubs au monde», a-t-il lâché. Mise au point.