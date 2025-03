PSG : Luis Enrique content de la réaction de son groupe

Pourtant bousculé et même mené au score en début de partie, le Paris Saint-Germain s’est imposé très largement sur la pelouse de Saint-Etienne sur le score de 6-1 et a fait un grand pas vers le titre… dès ce mois de mars. Après la rencontre, Luis Enrique a salué la prestation de l’ASSE et s’est surtout montré très satisfait de la réaction de ses joueurs.

«Saint-Etienne a été supérieurs en première période, ils ont bien joué, eu un meilleur rythme que nous. Ils ont aussi beaucoup plus couru que nous sans le ballon. On a été inférieurs pendant 30-35 minutes. En fin de première période, c’est bien qu’on ait réussi à égaliser. Et, ensuite, on voulait retrouver le rythme de compétition et retrouver la qualité. C’est une très bonne victoire qui montre bien ce qu’est le football. Pour gagner, il faut courir, toujours être au niveau et avoir une bonne attitude», a-t-il assuré sur DAZN. Le PSG pourrait être champion dès ce soir…