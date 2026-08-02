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PSG : l’entraîneur de l’Ajax évoque le dossier Mika Godts

Par Kevin Massampu
1 min.
Mika Godts @Maxppp
Volendam 1-3 Ajax

Mika Godts est encore un joueur de l’Ajax Amsterdam, mais pour combien de temps ? En effet, le jeune talent belge de 21 ans est fortement courtisé par le Paris Saint-Germain, avec qui un accord de principe a déjà été trouvé. Absent de la feuille de match face à Volendam ce dimanche (1-3), en amical, l’international belge semble bel et bien se diriger vers un départ de la capitale néerlandaise.

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Interrogé à ce sujet, son entraîneur Michel a quant à lui affirmé son envie de poursuivre sa collaboration avec l’ailier en après-match. « Bien sûr, j’aimerais que Mika reste avec nous. Pour moi, c’est un immense talent et un grand joueur… Je comprends cette situation, mais ma préférence est qu’il reste encore une année avec nous. Pour l’instant, il est toujours un joueur de l’Ajax. » Pour l’heure, Paris et l’Ajax négocient son transfert, alors qu’une première offre de 45 millions d’euros a été transmise par les doubles champions d’Europe en titre.

Pub. le - MAJ le
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