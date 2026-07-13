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Coupe du Monde 2026 : Warren Zaïre-Emery répond aux propos racistes de Mariano Rajoy

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Warren Zaïre-Emery @Maxppp
France Espagne
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Depuis le début de la Coupe du Monde 2026, l’équipe de France doit gérer plusieurs sorties racistes contre son équipe. La dernière en date est celle de l’ancien Premier ministre espagnol Mariano Rajoy. « Que va-t-il se passer ? Difficile de répondre à cette question. Sans entrer dans les détails, il convient de rappeler que la France a été double championne du monde et finaliste de la dernière édition. Elle a remporté tous ses matchs dans cette Coupe du monde et occupe actuellement la première place du classement FIFA. Son effectif est également de très haut niveau. Et ce, sans Français. Et elle joue très bien. Elle sera un adversaire redoutable ».

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Présent face aux médias à la veille de la demi-finale entre la France et l’Espagne, Warren Zaïre-Emery a répondu à ces propos.« Je n’ai pas vu les déclarations. La France a tous les genres, toutes les races. C’est ça qui fait notre France. On est un groupe soudé. C’est tout ce qu’il faut retenir », a-t-il confié en conférence de presse.

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