EdF : la présence de Kolo Muani agace les entourages de certains Bleus

Didier Deschamps a dévoilé jeudi sa liste de joueurs retenus pour les deux rencontres de qualification à la Coupe du Monde face à l’Ukraine et l’Azerbaïdjan. Et il a notamment rappelé Randal Kolo Muani, aujourd’hui à Tottenham. « Il n’avait pas repris, il était blessé (lors des derniers rassemblements). Il fait partie depuis un bon moment de ce groupe France, de par ce qu’il a fait. Il peut jouer à différents postes, il connaît bien ce groupe. À partir du moment où il redevient opérationnel, ça me semble logique qu’il revienne avec nous », s’est justifié le sélectionneur national.

Et comme l’indique L’Équipe, le retour de l’ancien Parisien en Bleu n’a pas fait plaisir à tout le monde. Selon le journal, les entourages de certains joueurs offensifs qui sont des concurrents de RKM sont agacés par sa présence, et n’ont pas vraiment accepté que Didier Deschamps fasse appel à ses services. Cette saison, le joueur des Spurs n’a pas encore marqué sous ses nouvelles couleurs, ayant disputé 7 rencontres au total, pas aidé par les blessures.