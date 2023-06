Barça : Xavi ouvre la porte à plusieurs départs

Toujours sous la menace du fair-play financier de la Liga, le Barça s’apprête à vivre un mercato d’été mouvementé. Outre Sergio Busquets et Jordi Alba dont les départs sont d’ores et déjà ficelés, Ansu Fati devrait lui aussi animer les prochaines semaines de l’état-major catalan. Dans un entretien accordé à Sport, Xavi s’est justement exprimé sur le probable départ de son international espagnol, expliquant notamment qu’aucun joueur n’était assuré de rester au vu de la situation économique.

La suite après cette publicité

«Ici, pour le moment, personne n’a renoncé à aucune option. C’est-à-dire que je ne voulais pas non plus qu’Aubameyang quitte le club (l’été dernier ndlr), mais au final nous sommes dans une situation économique qui dépend du fair play financier, explique Xavi. Je ne voulais pas qu’il parte, mais finalement il nous a offert une opportunité. En fin de compte, cela dépendra de savoir si nous sommes gagnants ou non. Pas seulement au sujet d’Ansu, mais de tous les joueurs de notre effectif.»

À lire

Liga : Robert Lewandowski termine meilleur buteur devant Karim Benzema