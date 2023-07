Manchester United : Elanga et Henderson en partance pour Nottingham Forest

Maintenu en Premier League après avoir recruté près d’un effectif entier l’été dernier, Nottingham Forest vit un mercato estival bien plus paisible cette année. Plus sereins et avec plus de repères dans l’élite anglaise, les Tricky Trees veulent désormais aller titiller les places européennes en orchestrant un mercato de qualité. Pour ce faire, les dirigeants de Nottingham Forest vont piocher à Manchester United et seraient même proches de faire d’une pierre deux coups en recrutant Dean Henderson et Anthony Elanga.

Alors que les négociations vont dans le bon sens avec le gardien de 26 ans, déjà prêté la saison passée, le club toucherait au but pour l’ailier de 21 ans d’après les informations de Sky Sports. En effet, les deux clubs auraient conclu un accord qui se situerait aux alentours des 15 millions d’euros. Déjà d’accord avec le joueur suédois, son arrivée devrait être officialisée dans les prochains jours après que ce dernier passe sa visite médicale.

