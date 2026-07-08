La Croatie annonce le départ de son sélectionneur emblématique Zlatko Dalić

Cet été, il n’y a pas que l’équipe de France qui va refermer un énorme chapitre de son histoire avec le départ de Didier Deschamps. Adversaire des Bleus en finale de la Coupe du Monde 2018 avec la Croatie, le sélectionneur Zlatko Dalić a lui aussi décidé de rendre son tablier après l’élimination de son pays en seizième de finale de l’édition 2026 par le Portugal. Arrivé à la tête de la Croatie en 2017, Dalić a réussi l’incroyable exploit d’être finaliste du Mondial 2018, troisième du Mondial 2022 et finaliste de la Ligue des Nations en 2023.

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A humble arrival. An unforgettable journey. A proud farewell.



Following nearly nine years, head coach Zlatko Dalić has decided to close his incredibly successful chapter with #Croatia. 🥈🥉🥈



Head coach, thank you for everything – the victories, the achievements, the qualifying… pic.twitter.com/LHLzoe0JVj — HNS (@HNS_CFF) July 8, 2026

« Une arrivée modeste. Un parcours inoubliable. Un adieu empreint de fierté. Après près de neuf ans, le sélectionneur Zlatko Dalić a décidé de clore ce chapitre incroyablement fructueux avec la Croatie. Monsieur le sélectionneur, merci pour tout : les victoires, les exploits, les qualifications, les médailles, la cohésion, le respect et votre engagement sans faille à vous battre pour la Croatie, tant sur le terrain qu’en dehors. Les résultats témoignent de vos qualités d’entraîneur. Le respect que vous avez gagné auprès de vos joueurs, de votre staff et de vos adversaires en dit long sur la personne que vous êtes », annonce la fédération croate.