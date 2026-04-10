CAN 2025 : Patrice Motsepe répond aux célébrations du Sénégal

Le président de la CAF fait encore couler de l’encre. En effet, Patrice Mostepe s’est exprimé hier depuis l’amphithéâtre du Complexe Mohammed VI lors d’une conférence de presse pour annoncer plusieurs mises au point. Par ailleurs, il avait pris le temps de se prononcer sur les supporters sénégalais arrêtés lors de son voyage au pays. Une nouvelle prise de parole qui a ensuite fait du bruit lorsque le président a évoqué les célébrations folles du Sénégal lors de la rencontre face au Pérou à Paris, le 28 mars dernier.

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« Je dois attendre, conformément à la procédure du TAS. Nous devons protéger l’intégrité et la réputation de nos 54 associations membres et de la CAF. Nous devons désormais respecter sa décision et éviter toute déclaration. Nous devons travailler avec efficacité et intégrité. Je ne peux pas exprimer d’opinion sur une affaire qui est entre les mains de la justice. Nous ne sommes pas naïfs. Nous vivons dans un monde traversé par des difficultés et des problèmes historiques et politiques. Nous devons garder tout le monde concentré sur le football. Mon travail est d’unir tout le monde », a-t-il indiqué à la presse, avant de conclure. « J’encourage vivement toute personne qui doute de l’intégrité de la CAF et l’accuse de corruption à porter plainte et à emprunter les voies légales ». La patience est donc fortement demandée.