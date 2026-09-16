La statistique catastrophique de Franck Haise en Europe

Ce mercredi, le Stade Rennais a débuté sa campagne européenne avec la première journée de la Ligue Europa. Les Bretons ont particulièrement déçu en concédant un match nul 0-0 sur la pelouse du club autrichien du Sturm Graz. Pas le meilleur des départs et un résultat qui n’arrange pas le bilan de Franck Haise en Coupe d’Europe.

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Franck Haise est l’entraîneur ayant dirigé le plus de rencontres en Ligue Europa sans jamais s'imposer (17 - 5 nuls, 12 défaites). #STUSRFC — Stats Foot (@Statsdufoot) September 16, 2026

Le coach du Stade Rennais reste sur 17 matches de suite sans victoire avec 12 défaites et 5 nuls avec Lens, Nice et désormais Rennes. Il faut remonter au décembre 2023 et une victoire 2-1 contre le Séville FC pour retrouver la trace d’une victoire d’une équipe de Franck Haise en Europe.