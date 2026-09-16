Menu Rechercher
Commenter 2
UEFA Europa League

La statistique catastrophique de Franck Haise en Europe

Par Aurélien Macedo
1 min.
Franck Haise @Maxppp

Ce mercredi, le Stade Rennais a débuté sa campagne européenne avec la première journée de la Ligue Europa. Les Bretons ont particulièrement déçu en concédant un match nul 0-0 sur la pelouse du club autrichien du Sturm Graz. Pas le meilleur des départs et un résultat qui n’arrange pas le bilan de Franck Haise en Coupe d’Europe.

La suite après cette publicité

Le coach du Stade Rennais reste sur 17 matches de suite sans victoire avec 12 défaites et 5 nuls avec Lens, Nice et désormais Rennes. Il faut remonter au décembre 2023 et une victoire 2-1 contre le Séville FC pour retrouver la trace d’une victoire d’une équipe de Franck Haise en Europe.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Europa League
Rennes
Nice
Lens
Franck Haise

En savoir plus sur

UEFA Europa League UEFA Europa League
Rennes Logo Stade Rennais FC
Nice Logo OGC Nice
Lens Logo Lens
Franck Haise Franck Haise
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier