Justice : le verdict est tombé pour Nasser Al-Khelaïfi

Le Paris Saint-Germain vit des moments difficiles sur le terrain. Le club de la capitale vient d’enchaîner trois défaites consécutives dans trois compétitions différentes. En coulisses aussi, l’écurie francilienne a du pain sur la planche. Mais mercredi, le président Nasser Al-Khelaïfi a appris une bonne nouvelle. Le Parisien révèle que la mise en examen de NAK datant du 23 mai 2019 a été annulée.

Il était, en effet, soupçonné de corruption active concernant les candidatures aux Mondiaux d’athlétisme de 2017 et 2019. Il a donc été blanchi puisque la justice française est incompétente pour engager des poursuites sur ce point précis d’après un arrêt de la Cour de cassation. Questionné par l’AFP, l’avocat de NAK, Maître Francis Szpiner, a confié : «je me réjouis de cette décision qui est conforme au droit et je rappelle que Nasser Al-Khelaïfi a toujours contesté avoir commis la moindre infraction dans cette affaire.» Une bonne nouvelle pour le président du PSG, visé par plusieurs affaires ces derniers temps.

