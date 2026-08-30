Ligue 1 : le Paris FC écrase Nice et prend la tête du classement

Le Paris FC lance enfin sa saison 2025-26. Après une préparation décevante et un premier match nul à Troyes lors de la première journée (0-0), le club francilien a parfaitement lancé sa rencontre face à Nice à Jean-Bouin. Les hommes de Liam Rosenior, avec Simon et Lees-Melou, ont pris les devants grâce à Sinayoko, qui a transformé un penalty obtenu par Kebbal après une faute de Ndayishimiye (1-0, 20e). Pour sa première réalisation sous ses nouvelles couleurs, l’ancien Auxerrois n’a pas tremblé face à Yéhvann Diouf.

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Malgré une possession progressivement à l’avantage des Aiglons, pour la première de la nouvelle recrue Witsel, le Paris FC a su conserver son avantage jusqu’à la pause. Nice a tenté de réagir, notamment par Diop, mais Trapp s’est montré vigilant. Les Franciliens auraient même pu doubler la mise juste avant la mi-temps, Sinayoko manquant le cadre sur un retourné acrobatique (45e+2). Le PFC rentrait finalement aux vestiaires avec un avantage logique d’un but et un visage bien plus intéressant.

Le PFC lance sa saison

Au retour des vestiaires, les Parisiens ont rapidement fait le break. Profitant d’un pressing haut sur Bard, Chergui a récupéré le ballon avant de combiner avec Kebbal. Le défenseur a ensuite poursuivi son action pour tromper Diouf d’une frappe au premier poteau et inscrire le deuxième but de sa carrière en Ligue 1 (2-0, 51e). Un but qui a placé le Paris FC dans une position idéale alors que Nice peinait toujours à concrétiser ses temps forts. Les Aiglons ont pourtant poussé pour revenir, avec notamment deux grosses opportunités de Clauss et du jeune Mandza, toutes deux repoussées par un excellent Trapp (67e et 69e).

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Franck Haise a également lancé Elye Wahi à l’heure de jeu pour tenter de réveiller son attaque, sans parvenir immédiatement à trouver la faille. De son côté, le PFC est resté dangereux en transition et après plusieurs manqués, dont un duel du nouvel entrant Zabi (87e), le PFC a finalement creusé l’écart grâce à un joli plat du pied de Marchetti (3-0, 89e). Une victoire parfaite pour les Parisiens, qui passent en tête de la Ligue 1 à la différence de buts avant de jouer l’OM. De son côté, Nice ne gagne toujours pas et devra se réveiller contre Le Mans.