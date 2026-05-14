CDM
Didier Deschamps est arrivé à la FFF avant de donner sa liste
1 min.
@Maxppp
Ce soir, Didier Deschamps annoncera la liste des 26 joueurs qui disputeront la Coupe du monde 2026 lors du journal télévisé de TF1 à 20h. Le sélectionneur de l’équipe de France se sait très attendu et se prépare pour l’occasion.
La suite après cette publicité
Equipe de France ⭐⭐ @equipedefrance – 17:15
Didier Deschamps et son staff sont au siège de la FFF, prêts pour l'annonce de liste de la Coupe du Monde 2026, ce soir au 20H de TF1 ⏳Voir sur X
L’entraîneur tricolore de 57 ans vient d’arriver tout sourire au siège de la Fédération Française de Football. Il va ainsi pouvoir parfaire sa préparation avant l’annonce des joueurs qui l’accompagneront du côté de l’Amérique du Nord pour la Coupe du monde. La France débute son tournoi le mardi 16 juin contre le Sénégal à 21h.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer