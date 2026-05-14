Didier Deschamps est arrivé à la FFF avant de donner sa liste

Ce soir, Didier Deschamps annoncera la liste des 26 joueurs qui disputeront la Coupe du monde 2026 lors du journal télévisé de TF1 à 20h. Le sélectionneur de l’équipe de France se sait très attendu et se prépare pour l’occasion.

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L’entraîneur tricolore de 57 ans vient d’arriver tout sourire au siège de la Fédération Française de Football. Il va ainsi pouvoir parfaire sa préparation avant l’annonce des joueurs qui l’accompagneront du côté de l’Amérique du Nord pour la Coupe du monde. La France débute son tournoi le mardi 16 juin contre le Sénégal à 21h.