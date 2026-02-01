Wolverhampton et l’OM tombent d’accord pour Angel Gomes !

Venu libre de tout contrat après un passage réussi à Lille, Angel Gomes (25 ans) devait s’imposer comme un des leaders de l’entre-jeu de l’Olympique de Marseille cette saison. Le milieu, capable de jouer dans un double pivot ou un cran plus haut sous l’attaquant, s’était imposé comme un solide joueur de Ligue 1 et était même devenu international anglais en 2024. Mais il n’a jamais vraiment réussi à s’imposer pleinement dans le onze de Roberto De Zerbi, qui peine à trouver la bonne association.

La suite après cette publicité

Avec les arrivées de Quinten Timber et d’Ethan Nwaneri cet hiver, le milieu de terrain marseillais est déjà très rempli. Et pour certains, c’est une mauvaise nouvelle, ou la confirmation que leur avenir pourrait prendre une tout autre tournure d’ici lundi prochain, le 2 février, date de la fermeture du mercato hivernal. En ce sens, Angel Gomes était l’un des candidats au départ, lui qui a complètement perdu sa place depuis décembre dernier et n’avait été aligné qu’à deux reprises, en Coupe de France.

La suite après cette publicité

Un prêt d’1 M€

Comme nous vous l’avions révélé, la direction de l’OM avait fait comprendre dès le mois de décembre qu’elle n’était pas fermée à un départ du joueur. Et une première piste viable s’est ouverte en Angleterre, puisque Wolverhampton était intéressé par le joueur de 25 ans. Le club anglais est au plus mal dans la lutte pour le maintien en Angleterre, avec une place de (lanterne rouge de Premier League), et est forcément actif sur le mercato hivernal.

Et tout est allé très vite, puisque les Wolves viennent de conclure un accord de principe avec l’Olympique de Marseille pour signer Angel Gomes, d’après plusieurs sources. Il s’agirait d’un prêt d’un million d’euros, avec une option d’achat d’environ 7 M€. Les Wolves avaient besoin de se renforcer au milieu de terrain après avoir perdu Marshall Munetsi, en prêt au Paris FC, et alors que Jean-Ricner Bellegarde est suivi de très près par Besiktas. De son côté, Angel Gomes tentera de relancer sa carrière dans son pays natal.