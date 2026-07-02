Record historique pour les Bleus après leur succès face à la Suède

L’équipe de France continue d’impressionner par son efficacité offensive. En s’imposant 3-0 face à la Suède, en seizième de finale de la Coupe du monde 2026, les Bleus ont établi un nouveau record dans l’histoire de la compétition. Ils sont devenus la première sélection à inscrire au moins trois buts lors de chacun de leurs cinq derniers matches de Coupe du monde. Après seulement quatre rencontres disputées dans cette édition 2026, les hommes de Didier Deschamps totalisent déjà 13 réalisations et confirment leur statut parmi les attaques les plus prolifiques du tournoi.

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Cette série avait débuté lors de la finale de la Coupe du monde 2022 contre l’Argentine, conclue sur un score de 3-3 avant une défaite aux tirs au but, avant de se poursuivre face au Sénégal (3-1), à l’Irak (3-0), à la Norvège (4-1) puis contre la Suède (3-0). Kylian Mbappé est le principal artisan de cette réussite avec six buts inscrits depuis le début du tournoi, devant Ousmane Dembélé (quatre réalisations), Bradley Barcola (deux) et Désiré Doué (un). Les Bleus affronteront le Paraguay en huitième de finale avec une attaque plus que jamais en confiance.