Stefano Pioli s'enflamme pour Olivier Giroud

Arrivé cet été du côte de l'AC Milan, Olivier Giroud (35 ans) reste performant à l'image de ses 8 buts et 2 offrandes en 21 matches toutes compétitions confondues. Restant sur un doublé lors du derby remporté contre l'Inter Milan (2-1), l'attaquant français a fait taire les sceptiques quant à ses performances pour le club transalpin. Fier de son joueur, le coach du Diavolo Stefano Pioli n'a pas manqué de l'encenser en conférence de presse.

Le technicien italien est content de l'apport de l'ancien joueur de Montpellier, Arsenal et Chelsea : «il y a toujours des détracteurs et des critiques , c'est normal que ce soit le cas. Ce qui compte, c'est la confiance qu'on a dans les nôtres, dans nos qualités, dans notre façon de jouer. Olivier se révèle être le joueur pour lequel il a été acheté, un joueur précieux sur le terrain et une personne d'une grande profondeur. Il apporte une grande contribution à l'équipe.»