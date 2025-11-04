Vidéo : Achraf Hakimi quitte le Parc des Princes en béquilles

Le Paris Saint-Germain a vécu une soirée cauchemardesque. Leader du classement de la Ligue des Champions au coup d’envoi, le club de la capitale s’est incliné 2 buts à 1 face au Bayern Munich. Pas de quoi condamner la suite de la saison européenne des Rouge et Bleu même si la domination des Bavarois à onze contre onze a marqué les esprits.

La suite après cette publicité

Mais ce soir, Paris a surtout perdu deux joueurs-cadres sur blessure. Ousmane Dembélé a rechuté au bout de vingt minutes de jeu, tandis qu’Achraf Hakimi a été victime d’un vilain tacle par derrière de Luis Diaz. Touché à la cheville, le Marocain risque d’être éloigné des terrains durant un certain moment. Il a d’ailleurs été vu en train de quitter le Parc des Princes en béquilles.