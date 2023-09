Ligue des Champions : João Félix mène la promenade du FC Barcelone face à Antwerp, Manchester City s’est fait peur contre l’Etoile Rouge

C’est reparti ! L’édition 2023/2024 de la Ligue des Champions a démarré ce mardi, avec deux premiers duels conclus sur un nul entre l’AC Milan et Newcastle, ainsi qu’une victoire de Leipzig face aux Young Boys de Berne. Par la suite, on avait droit à six autres chocs, donc ce match du Paris Saint-Germain face à Dortmund, couvert de fond en comble sur Foot Mercato. Ce soir, c’était aussi l’entré en matière du champion en titre, Manchester City, qui commençait la défense de son titre avec un match plutôt facile sur le papier : un duel à la maison contre l’Etoile Rouge de Belgrade. Pourtant, les hommes de Pep Guardiola ont eu bien du mal à mettre leur rival du soir dans l’embarras. Dès le début du match, sans surprise, on assistait à une domination énorme des Skyblues. Mais ils ne transformaient pas leurs situations chaudes, à l’image de cette parade de Glazer sur une tentative de Rodri (14e). Haaland, malheureux de la tête, trouvait la barre (26e). Les Cityzens tiraient et tireaient encore, sans succès, bloqués par le gardien ou la jambe d’un défenseur.

La suite après cette publicité

Pire encore, sur la seule offensive des Serbes, l’Etoile Rouge ouvrait le score et climatisait l’Etihad Stadium ! Lancé par Hwang, Osman Bukari s’en allait seul dans le dos de la défense et remportait son duel face à Ederson (0-1, 45e+1). Un véritable coup de théâtre, alors que Manchester City s’était procuré une bonne dizaine d’occasions sur cette première période ! Seulement, cet avantage serbe n’allait pas durer bien longtemps. Au retour des vestiaires, Haaland décalait Julian Alvarez dans la surface. L’Argentin crochetait le portier rival avec brio et envoyait le ballon au fond (1-1, 47e). Les Mancuniens continuaient de multiplier les assauts et, forcément, le deuxième allait tomber. Avec un peu de réussite, enfin. Julian Alvarez bottait un coup franc rentrant dangereux que Glazer tentait de dévier du poing, mais le portier se trouait complètement et le cuir terminait au fond (2-1, 60e). Rodri faisait le break dans la foulée avec une belle frappe du plat du pied depuis l’entrée de la surface, parfaitement enroulée (3-1, 73e). Plus de peur que de mal au final pour l’équipe de Pep Guardiola qui débute avec une victoire.

À lire

FC Barcelone - Royal Antwerp : les compositions officielles

attaque Tirs 37 21 Non cadrés 1 16 Cadrés 2 3 5 Grosses occasions créées 1 10 Tirs bloqués 0 1 Hors-jeux 1 16 Touches 9 2 Tirs sur le cadre 0

Le Barça en patron

De son côté, le FC Barcelone, qui espère mieux faire que les saisons précédentes en Europe, accueillait Antwerp sur ses terres. Si l’écurie belge a pendant un petit moment laissé penser qu’elle pouvait rivaliser avec l’écurie catalane, les troupes de Xavi ont vite pris le dessus. Notamment grâce à un João Félix qui marchait sur l’eau. Le Portugais ouvrait vite le score avec une belle frappe au premier poteau, alors que tout le monde s’attendait à le voir chercher le petit filet opposé (1-0, 11e). Quelques minutes plus tard, le talentueux international lusitanien adressait un superbe service à Robert Lewandowski, qui poussait le cuir au fond à bout portant (2-0, 19e). Déjà dans le dur, les Belges allaient recevoir un troisième coup sur la tête avec ce but contre son camp de Jelle Bataille qui, malheureux, déviait un centre de Raphinha au fond de ses propres cages (3-0, 22e).

La suite après cette publicité

Dominateur et peu inquiété par leur rival du soir - aucun tir en première période - le champion de Liga commençait à calmer le jeu, gérant cet avantage sans s’affoler. Il faut dire que plutôt que de tenter d’aller inscrire un but pour sauver l’honneur, la formation belge avait fait le choix de se replier derrière, et ce fut payant… jusqu’au début de la deuxième période, où le Barça a refait trembler les filets. Après une belle action collective conclue sur quelques tirs ratés ou mal négociés par les attaquants barcelonais, Gavi arrivait en force et envoyait une mine en lucarne (4-0, 54e). Le festival de Félix n’était pas terminé, et sur un joli centre de Raphinha, Félix plaçait une tête au second poteau pour s’offrir son doublé (5-0, 66e). Lamine Yamal entrait lui aussi en jeu et faisait des dégâts, mais ne parvenait pas à y aller de son petit but. Entrée en matière parfaite pour les Catalans, qui auraient pu marquer deux ou trois buts supplémentaires.

Dans les autres rencontres de la soirée, il fallait signaler ce joli duel entre la Lazio et l’Atlético, le Simeonico. Un duel qu’on pensait remporté par les Madrilènes sur le score de 1-0, grâce à un but du jeune Pablo Barrios en première période, sur une frappe lointaine déviée par un défenseur. Mais dans la toute fin du temps additionnel, Provedel, le gardien italien, marquait le but de l’égalisation de la tête sur corner (1-1, 90e+5) ! Du presque jamais vu ! De son côté, le Feyenoord est venu à bout du Celtic sur le score de 2-0. Calvin Stengs et Alireza Jahanbakhsh ont été les buteurs néerlandais ce soir, même s’il faut signaler que les Ecossais ont écopé de deux cartons rouges en deuxième période (Lagerbielke à la 64e et Holm à la 68e), ce qui a logiquement facilité les choses pour le Feyenoord. Enfin, dans le groupe du Barça, le FC Porto a frappé un joli coup en s’imposant 3-1 sur la pelouse du Shkahtar avec un doublé de Galeno et un but de la référence offensive Taremi.