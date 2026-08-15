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Ligue 2

Francis Coquelin souffre de multiples fractures après son choc violent face à Nantes

Par Jordan Pardon
1 min.
Coquelin @Maxppp
Laval 2-1 Nantes

Une image dont on se serait passé volontiers. Hier soir lors de la rencontre de Ligue 2 entre le Stade Lavallois et le FC Nantes, un violent choc entre Francis Coquelin et Wilitty Younoussa a glacé le stade Francis Le Basser. En cherchant à récupérer le ballon dans le rond central, les deux joueurs se sont percutés de plein fouet, avant de rester au sol pendant 10 bonnes minutes. Ils ont finalement quitté le terrain sur civière et sous les applaudissements du public et de leurs coéquipiers.

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Pour le Nantais, les craintes ont vite été levées et il a même pu prendre place sur le banc en seconde période. Pour Coquelin, qui retrouvait son ancien club, c’est une toute autre histoire puisque le milieu de 35 ans a été transporté à l’hôpital. Ce samedi, Ouest-France donne des nouvelles du joueur et révèle qu’il souffre de multiples fractures autour de l’œil et d’une autre au niveau de la côte. Il devrait être opéré lundi et manquer plusoeurs mois de compétition.

Pub. le - MAJ le
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