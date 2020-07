Mercato : Dean Henderson plaît à Chelsea

L'une des surprises de Premier League s'appelle certainement Sheffield United. Promus cette saison, les Blades occupent une belle 8e place, et sont en course pour une place européenne. Une position acquise certainement grâce à une défense solide, qui n'a encaissé que 35 buts (soit la 2e meilleure défense du championnat, à égalité avec les deux Manchester), et son dernier rempart, Dean Henderson.

Prêté cette saison dans le Yorkshire par les Red Devils, le jeune portier anglais attise les convoitises de Chelsea. Selon l'Express, les Blues hésiteraient à faire une offre pour le gardien de 23 ans. En parallèle, Chris Wilder, le manager des Blades, a annoncé avoir commencé à discuter avec les dirigeants mancuniens pour prolonger le prêt. Les pensionnaires de Stamford Bridge vont donc devoir se décider rapidement s'il compte vraiment remplacer Kepa Arrizabalaga, auteur d'une saison en demi-teinte.