Coupe de France : la programmation des 1/16e de finale

Alors que le tirage au sort des 1/16e de finale de la Coupe de France a eu lieu hier, on vient de connaître la programmation des différentes rencontres. Le choc entre l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais se déroulera le vendredi 20 janvier à 21h10 et sera retransmis en clair sur France 3 ainsi que sur beIN Sports.

L’Olympique Lyonnais aura le prime time du samedi 21 janvier à 20h45 pour son match contre Chambéry (sur beIN Sports) tandis que le dimanche soir, le Stade Brestois 29 défiera le Racing Club de Lens à 21h (sur beIN Sports). Enfin, le dernier match opposera le Paris Saint-Germain à Reims Sainte-Anne ou Wasquehal ou Pays de Cassel à 21h le lundi 23 janvier sur beIN Sports. Avant la rencontre, à 19h se tiendra le tirage au sort des 1/8e de finale.

