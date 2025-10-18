Rayane Messi évoque la pression liée à son nom de famille

À seulement 18 ans, Rayane Messi attire déjà les projecteurs en Ligue 2 sous les couleurs de Pau, où il est prêté par Strasbourg. Le jeune attaquant, passé par Dijon et formé à Clairefontaine, a rapidement fait parler de lui pour ses performances, mais aussi pour son patronyme particulier. Dans un entretien accordé à Sud Ouest, il reconnaît avoir ressenti une certaine pression à ses débuts : « au début, c’était un peu de pression parce que je savais qu’avec mon nom, dès que je ferai un truc, tout le monde allait en parler ». Il précise cependant que ce nom n’a aucun lien avec l’octuple Ballon d’Or : « mon nom de famille, cela n’a rien à voir avec le joueur argentin, c’est celui de mon père et j’ai grandi avec. »

Pour éviter toute confusion, le jeune Français arbore désormais le flocage « R. Messi » sur son maillot. « Quand j’étais à Strasbourg, pour mon premier groupe avec les pros, ils m’ont dit qu’ils voulaient protéger leurs joueurs et que selon eux, c’était mieux que je mette le ‘R’ devant », a-t-il raconté. Une précaution symbolique, mais insuffisante pour échapper aux comparaisons : « de toute façon, tant qu’il y a écrit Messi… », a-t-il déclaré en souriant. Concentré sur sa progression, Rayane Messi continue de gravir les échelons avec humilité, bien décidé à se faire un prénom dans le monde du football. Il a déjà ouvert son compteur en Ligue 2, contre le Stade Lavallois.