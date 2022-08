LA Galaxy : Chicharito prêt à jouer gratuitement pour MU

Toujours aux Etats-Unis avec les Los Angeles Galaxy et ça depuis 2020, Javier Hernandez dit Chicharito, est très touché de voir son ancien club en difficulté. En effet, l'attaquant mexicain de 34 ans a évolué chez les Red Devils durant 6 saisons. Avec 156 matchs pour 59 buts et 20 passes décisives toutes compétitions confondues avec Manchester United, le Mexicain a passé une grande partie de sa carrière à United.

Et il est prêt à revenir dans ce club qui l'a adopté en 2010 après son arrivée en provenance de Chivas. Le joueur natif de Guadalajara aurait fait une offre aux dirigeants mancuniens, selon le Dailymirror, en déclarant : « Si United venait me chercher, je dirais 'Oui, je jouerai gratuitement'. Bien sûr, tu sais, je ferais ça. » Cependant, il tient également à respecter son contrat avec les Galaxy : « Mais je veux aussi être très respectueux envers mon club. Je joue de manière très constante et dans mon esprit, ma conviction est de gagner un championnat avec LA Galaxy. À l'avenir, si des choses arrivent, elles arriveront - mais dans mon esprit, je suis à 100% avec LA. »