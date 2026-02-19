La stratégie du Barça qui casse les codes pour sa formation

Ce n’est un secret pour personne, le FC Barcelone est un modèle du genre en termes de formation depuis des dizaines d’années. Le club catalan sort un nombre incalculable de joueurs de talents de la Masia, sans doute le centre de formation le plus réputé au monde. On ne présente plus les nombreuses pépites espagnoles qui sont sorties du club ces dernières années de Gavi à Fermín López en passant par Dani Olmo, Marc Bernal, Pau Cubarsí et surtout Lamine Yamal. Le Barça sait alimenter son équipe première.

Et sur les noms cités précédemment, une tendance se dégage clairement : les joueurs sont tous internationaux espagnols. Le club se repose souvent sur son vivier local et fabrique donc de futurs joueurs de la Roja. Mais depuis quelque temps, pour renforcer ses équipes de jeunes, la direction du Barça utilise une autre méthode, le recrutement de joueurs venus des quatre coins du globe pour rejoindre la post-formation barcelonaise. L’exemple récent de l’attaquant égyptien Hamza Abdelkarim qui a débarqué pour plus d’1,5 million d’euros pour le Barça B l’illustre bien. Et cela commence à payer puisque lorsque l’on regarde l’effectif qui compose notamment le Barça U19, on retrouve plusieurs joueurs étrangers.

Le Barça mise sur la post-formation

C’est surtout dans le secteur de la défense que la stratégie du Barça porte ses fruits. Preuve en est, dans l’équipe titulaire, on retrouve une charnière centrale africaine. Le coach Pol Planas mise notamment sur le Ghanéen Hafiz Gariba qui bluffe son monde depuis son arrivée en provenance de Fundación Marcet. Il est accompagné par un défenseur… guinéen en la personne de Baba Kourouma. Ce dernier n’est autre que le frère d’Ilaix Moriba. Et même son de cloche que son partenaire, depuis son arrivée, il s’est imposé au cœur de la défense centrale.

Preuve que ce n’est pas qu’une simple tendance sur la saison, les autres joueurs qui composent la défense centrale des U19 évoluent également pour d’autres sélections que l’Espagne. On retrouve notamment Leo Saca, international U21 avec… la Moldavie ou encore Nico Marcipar qui représente l’Argentine en U17. Récemment, on a aussi pu apercevoir Juwensley Onstein, Néerlandais qui est arrivé en provenance de Genk (même s’il est destiné au Barça B). Si Cubarsí et Eric García forment la charnière en A et que les deux jeunes Espagnols Álvaro Cortés et Alexis Olmedo évoluent avec la B, on pourrait donc voir dans le futur des joueurs différents éclore du côté du Barça. Et cela ne concerne pas que la défense puisqu’on retrouve aussi des profils différents à chaque ligne : Aziz Issah (Ghana), Hamza Abdelkarim (Égypte), Ibrahim Diarra (Mali), Orian Goren (République tchèque), Lovro Chelfi (Croatie), Nuhu Fofana (Mali). À suivre donc…