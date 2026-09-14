Menu Rechercher
Commenter 3
Officiel

Équateur : Marcelo Gallardo nommé sélectionneur

Par Allan Brevi
1 min.
Marcelo Gallardo, le coach d'Al-Ittihad MaxPPP

Marcelo Gallardo va découvrir un nouvel environnement. L’ancien coach de River Plate a été choisi pour devenir le nouveau sélectionneur de l’Équateur, à 50 ans. Il s’agit de sa première expérience sur le banc d’une sélection nationale. L’Argentin prend la succession de Sebastián Beccacece, écarté après une Coupe du Monde 2026 qui s’était terminée dès les huitièmes de finale, avec une défaite contre le Mexique (0-2). La Tri mise désormais sur l’expérience et le palmarès de Gallardo pour relancer son projet.

La suite après cette publicité

L’Argentin arrive avec une réputation particulièrement solide après avoir marqué l’histoire de River Plate. En quatorze trophées remportés avec le club de Buenos Aires, il compte notamment deux Copa Libertadores et une Copa Sudamericana. « Nous sommes allés chercher Marcelo Gallardo pour ce qu’il a gagné, mais surtout pour ce qu’il représente. Bienvenue Marcelo en Équateur », a lancé Francisco Egas, le président de la Fédération équatorienne. Gallardo connaît également le football français pour avoir joué à Monaco et au PSG, avant de passer brièvement par le banc d’Al-Ittihad.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Équateur
Marcelo Daniel Gallardo

En savoir plus sur

Équateur Flag Équateur
Marcelo Daniel Gallardo Marcelo Daniel Gallardo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier