Équateur : Marcelo Gallardo nommé sélectionneur

Marcelo Gallardo va découvrir un nouvel environnement. L’ancien coach de River Plate a été choisi pour devenir le nouveau sélectionneur de l’Équateur, à 50 ans. Il s’agit de sa première expérience sur le banc d’une sélection nationale. L’Argentin prend la succession de Sebastián Beccacece, écarté après une Coupe du Monde 2026 qui s’était terminée dès les huitièmes de finale, avec une défaite contre le Mexique (0-2). La Tri mise désormais sur l’expérience et le palmarès de Gallardo pour relancer son projet.

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Tenemos talento, estructura y ambición. Estamos listos.



Que la gente crea, porque tiene con qué creer.



Bienvenido Marcelo#LaNuevaEra #LaEraGallardo pic.twitter.com/MOSlYqAwQ4 — FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) September 14, 2026

L’Argentin arrive avec une réputation particulièrement solide après avoir marqué l’histoire de River Plate. En quatorze trophées remportés avec le club de Buenos Aires, il compte notamment deux Copa Libertadores et une Copa Sudamericana. « Nous sommes allés chercher Marcelo Gallardo pour ce qu’il a gagné, mais surtout pour ce qu’il représente. Bienvenue Marcelo en Équateur », a lancé Francisco Egas, le président de la Fédération équatorienne. Gallardo connaît également le football français pour avoir joué à Monaco et au PSG, avant de passer brièvement par le banc d’Al-Ittihad.